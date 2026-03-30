Bosnia, parla il ct Barbarez: «Ci sono tante emozioni per l’Italia, ma anche per noi. Dovremo avere coraggio, curando i dettagli»

Bosnia, il ct Barbarez non ha dubbi: «Ci sono tante emozioni per l’Italia, ma anche per noi. Dovremo avere coraggio, curando i dettagli»

Barbarez, commissario tecnico della Bosnia-Erzegovina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della finale playoff contro l’Italia. Le sue dichiarazioni:

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PAROLE – «Ci sono tante emozioni per l’Italia, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante. Galles? Tutti stanno bene tranne l’allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine»

CRESCITA NAZIONALE – «Il primo compito di questa Nazionale era di restituire velocità e corsa, ci siamo riusciti con la selezione dei giocatori. Ci è mancata la volontà che abbiamo ottenuto a novembre, con Romania e Austria. Una nazionale così piccola senza la corsa non può andare avanti. Alcuni giocatori hanno avuto i crampi ma non sono usciti. Per me è fondamentale. Schema? Non voglio parlare di questo, uno si può preparare ma l’avversario ti sorprende. È importante preparare un piano B e un piano C».

ITALIA – «Dovremo avere abbastanza coraggio, curando i dettagli. Non bisogna creare una situazione di panico, avere un po’ di fortuna e segnare qualche gol. Cosa facciamo se vinciamo 1-0? Parcheggiamo l’autobus davanti alla porta. E se perdiamo 1-0? Lo parcheggiamo dall’altra parte“. Sulle scelte di formazione in vista del match, invece: “Già da un anno e mezzo giochiamo con un sistema che corrisponde a quello che possiamo fare. Non so se è un momento di fare esperimenti».