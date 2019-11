Bosnia-Italia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Già matematicamente qualificata ad Euro 2020, l’Italia di Roberto Mancini sfida in trasferta la Bosnia di Robert Prosinecki

L’Italia di Roberto Mancini, ormai conquistato il pass per Euro 2020, sfida in trasferta la Bosnia di Robert Prosinescki nella 9ª e penultima giornata del Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020. A differenza della Nazionale azzurra, alla Bosnia servirebbe un miracolo per ottenere la qualificazione, visto che la Finlandia, al momento 2ª , ha 5 lunghezze di vantaggio. Bosnia-Italia: la partita si giocherà la sera di venerdì 15 novembre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Bilino Polje di Zenica.

Mancini dovrebbe scegliere Belotti al centro del tridente con Bernardeschi e Insigne. A centrocampo, considerato l’infortunio di Verratti, potrebbe toccare a Zaniolo affiancare il playmaker Jorginho e Barella. Fra i pali la scelta dovrebbe ricadere su Donnarumma, mentre in difesa sulle due fasce potrebberero vedersi Florenzi a destra ed Emerson Palmieri a sinistra, con Acerbi accanto a Bonucci a comporre la coppia centrale.

La sfida Bosnia-Italia sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro dalla RAI su Rai 1. La televisione pubblica detiene infatti i diritti delle gare disputate dalla Nazionale maggiore. Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire l’impegno della Nazionale anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Bosnia-Italia sarà inoltre trasmessa anche in diretta radiofonica su RAI Radio 1. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Bosnia-Italia

Competizione: Qualificazioni Euro 2020

Quando: Venerdì 15 novembre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: RAI Radio 1

Stadio: Bilino Polje (Zenica)

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera)

Le probabili formazioni

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Hodzic, Gojak. Ct. Prosinecki

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Zaniolo, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct. Mancini

