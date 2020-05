Bosz: «Porte chiuse un vantaggio per le squadre ospiti» – VIDEO

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen ha commentato la vittoria delle Aspirine contro il Borussia Monchengladbach

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen ha commentato l’importante vittoria delle Aspirine contro il Borussia Monchengladbach. Queste le sue parole sul giocare a porte chiuse.

«Sappiamo quanto siano importanti i tifosi in casa. È un dato di fatto. Lo vediamo quando andiamo a giocare in trasferta. Per gli ospiti la condizione è sicuramente più vantaggiosa ma chiaramente molto dipende dalla qualità della squadra perchè in certi casi non si può fare a meno dei tifosi».