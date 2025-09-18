Botafogo, clamoroso crollo: dal 3-0 al pareggio in 16′! Altro notte da dimenticare per Ancelotti

Botafogo, che crollo! Dal 3-0 al pareggio. Altro partita no per Ancelotti e altra notte da dimenticare per il figlio di Carlo

Un’altra serata amara per Davide Ancelotti, giovane tecnico italiano del Botafogo, incapace di portare a casa la vittoria nonostante un vantaggio di tre reti. Davanti al pubblico dell’Estádio Nilton Santos, i campioni sudamericani uscenti sembravano aver già archiviato la pratica Mirassol nei primi 45 minuti, grazie alle reti dell’ala venezuelana Jefferson Savarino, del centravanti brasiliano Rafael Ramos e del difensore goleador Luis Montoro.

La rimonta shock del Mirassol

Il secondo tempo, però, ha raccontato un’altra storia. Gli ospiti, squadra rivelazione del campionato paulista, hanno trovato il pareggio in appena 16 minuti, approfittando di un calo di concentrazione e di una difesa carioca in evidente difficoltà. Il 3-3 finale ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e ha alimentato i dubbi sul momento di forma della squadra.

Classifica e crisi di risultati

Con questo pareggio, il Botafogo resta in quinta posizione in classifica, piazzamento che al momento garantirebbe l’accesso ai preliminari di Copa Libertadores. Tuttavia, il trend recente è preoccupante: eliminazione agli ottavi di Libertadores, uscita ai quarti di Copa do Brasil e due gare consecutive senza vittorie in campionato.

Pressione su Ancelotti e malumore dei tifosi

La posizione del figlio dell’ex Milan Carlo Ancelotti, appare ora traballante. Intervistato a fine gara, ha dichiarato: «Sentire la pressione è un privilegio, significa che sono in un club grande, con molte aspettative e abituato a vincere». Parole che non sembrano però placare il malcontento della tifoseria.

Il dato sugli spettatori è eloquente: solo 6.724 presenti sugli spalti, record negativo stagionale in campionato, segnale di una crescente disaffezione verso la squadra.

Voci di mercato: Rangers alla finestra

Intanto, dalla Scozia arrivano indiscrezioni importanti: i Glasgow Rangers, storica formazione della Premiership, avrebbero inserito Ancelotti in cima alla lista dei candidati per la panchina. Un’eventuale offerta potrebbe aprire scenari inattesi per il futuro del tecnico e del Botafogo.