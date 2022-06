Botman: «Voglio fare un passo avanti. Milan? So dell’interesse»

Botman esce allo scoperto sul suo futuro: «L’ultima di campionato è stata anche la mia ultima al Lille? Non lo so, ma credo di sì»

Intervistato da Algemeen Dagblad, Sven Botman si è esposto sul suo futuro. Di seguito le sue parole.

«Se l’ultima di campionato è stata anche la mia ultima partita con la maglia del Lille? Non lo so, ma credo di sì. L’intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle? Sono interessati, ma non posso e non voglio di più. Quello che voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ottime sensazioni al riguardo».