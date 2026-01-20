Bove riparte dalla Championship: firmato il contratto con il Watford per il suo ritorno in campo: manca solo l’ufficialità

Bove torna a giocare dopo mesi difficili: accordo raggiunto con il Watford per rilanciare la sua carriera in Inghilterra

Edoardo Bove è pronto a tornare in campo: manca soltanto l’ufficialità del suo nuovo capitolo professionale. Dopo settimane di attesa e valutazioni, il centrocampista classe 2002 è ormai a un passo dal rimettersi in gioco con una nuova maglia.

Nei giorni scorsi il giocatore ha risolto il contratto che lo legava alla Roma e ha già firmato l’accordo con il Watford. Una scelta che segna una svolta importante nella sua carriera, spingendolo a ripartire lontano dall’Italia per trovare continuità e nuove opportunità.

La sua avventura ricomincerà dunque in Inghilterra, in una squadra di Championship impegnata nella corsa alla promozione in Premier League. Per Bove sarà anche il ritorno in campo dopo l’ultima apparizione del 1° dicembre 2024, in quel Fiorentina‑Inter segnato dal malore accusato nel primo tempo che aveva fatto temere il peggio. Ora, però, è tempo di guardare avanti

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

