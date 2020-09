Braida sicuro: «Suarez si troverà benissimo con Ronaldo, è un guerriero»

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato di Luis Suarez nel corso di un’intervista. Le dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Ariedo Braida ha parlato così di Luis Suarez, obiettivo del calciomercato Juve. Le parole dell’ex dirigente di Milan e Barcellona.

PASSAPORTO – «Non entro nell’argomento, sono corse personali. Comunque un po’ di italiano già lo parlava e nel caso farà presto a imparare la nostra lingua in fretta».

COPPIA CON RONALDO – «Benissimo. Luis ha sempre segnato tanto e ovunque: Uruguay, Ajax, Liverpool, Barcellona. È un bomber, ma sa giocare benissimo a calcio. Si è trovato alla grande con Cavani in Nazionale e con Messi nel Barcellona, per questo nel caso non avrà problemi con CR7. Anzi, si troverebbe alla perfezione. Parliamo di due vincenti».

IN COSA E’ UNICO – «Nel furore, nella cattiveria agonistica. In campo è un guerriero e con il suo spirito trascina anche i compagni. Ha un carattere forte, è un combattente nato. Il dna è quello della Juve dei top club».

MESSI – «Ho sempre detto che Messi sarebbe rimasto al Barcellona. E così è stato. Avevo questa sensazione».

PIRLO – «Era già un allenatore in campo. Quando da giocatore sei stato uno straordinario regista come Andrea, sicuramente parti avvantaggiato come tecnico. Qualche errore potrà anche farlo, è umano, ma è portato per quel ruolo. E’ un ragazzo sveglio, intelligente. Poi, ovvio, non sono un mago e non posso prevedere come andrà. Di sicuro il Milan è sempre stata una scuola di allenatori: oltre a Pirlo, penso a Gattuso, Nesta, Oddo, Inzaghi, Shevchenko, Brocchi…».

ARTHUR – «E’ un classico brasiliano, molto tecnico, perfetto per un calcio di possesso. Può fare la mezzala di regia, ma anche il regista. Deciderà Pirlo».