Brand Finance: La Juve rimane il brand calcistico che vale di più in Italia

Stilata la classifica dei brand più ricchi del calcio: Juve prima italiana, crescono Milan, Napoli e Roma

Secondo la classifica stilata da Brand Finance, Il Real Madrid è il club con il brand più ricco del mondo. Nella top 50 la prima delle Italiane è la Juventus, all’11° posto con un valore di 705 milioni di euro.

Rispetto allo scorso anno posizione invariata per i bianconeri e l’Inter, al 14° posto nella classifica dei brand calcistici. Balzo in avanti invece per il Milan al 17° e un brand di AA+, il Napoli al 27° posto e la Roma al 29°. Entrano nella classifica anche Atalanta, al 42° posto e Fiorentina, che occupa l’ultimo slot nella Top 50.