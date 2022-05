Atalanta, Pagliuca: «Fusione è una fantasia dei giornali. Vogliamo restare qui a lungo»

Steven Pagliuca, proprietario dell’Atalanta, ha parlato all’Eco di Bergamo della situazione dei bond e di alcuni voci uscite sui giornali

Steven Pagliuca, proprietario dell’Atalanta, ha parlato all’Eco di Bergamo della situazione dei bond e di alcuni voci uscite sui giornali. Le sue dichiarazioni:

«Bond da 152 milioni? Ci tengo a precisare che questo finanziamento grava su noi stessi e non sull’Atalanta. La fusione della società con altre per dirottare debiti sui bilanci del club è pura fantasia. Di solito non rispondo alle cose che escono sui giornali, ma volevo fare chiarezza. Noi siamo qui per restare a lungo come partner e aiutare l’Atalanta a rinforzarsi».