Commisso: «Nessuno meglio della Fiorentina». Poi attacca mezza Serie A: le parole del presidente viola

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa facendo il punto tra presente e futuro.

RICAVI – «Con ricavi importanti si possono prendere grandi calciatori. Senza, non si possono spendere tanti soldi per i giocatori. I ricavi della Fiorentina arrivano anche dalla Mediacom, che ogni anno versa nelle casse viola 25 milioni. Dobbiamo in qualche modo incrementare i ricavi».

CESSIONE FIORENTINA – «Cessione Fiorentina? E’ da un anno che ho detto che posso vendere la Fiorentina ai fiorentini. Io non ho parlato con nessuno, la notizia della cessione societaria è una fake news. Andrò via quando deciderò io».

CAMPIONATO – «Quest’anno ci sono state tre squadre che hanno fatto più punti dell’anno scorso e cioè Milan, Napoli e Roma, altre ne hanno fatti di meno. La Fiorentina ha fatto 22 punti in più, nessuna squadra in Europa ed in Italia ha fatto quello che abbiamo fatto noi. Nessuno si aspettava il settimo posto e ci siamo arrivati, per me è stato un successone. Voglio ringraziare Italiano che ha fatto un grandissimo lavoro e tutti gli addetti della società che sono stati vicini alla squadra per ottenere tale risultato».

ALTRI CLUB – «La Juventus negli ultimi tre anni ha messo 700 milioni nel mercato e il valore degli affari è di 800 milioni. Suning ha perso il controllo della sua azienda, hanno molti debiti e un’altra compagnia che in sei mesi deciderà se prendere il controllo nei prossimi mesi. Il Milan sarà venduto ma non si dice che Mister Li, un altro cinese, ha perso 500 milioni. Sulla Roma in tanti hanno parlato del gran lavoro fatto, tanti applausi dei giornalisti famosi. Danno 10 milioni a Mourinho, hanno speso 140 milioni sul mercato. Ma dopo l’arrivo dei Friedkin sono arrivati prima settimi e poi sesti, un solo punto sopra di noi».