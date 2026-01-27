Bremer Hojlund, ecco l’analisi sul contatto in Juve Napoli! L’AIA non ha dubbi: «Trattenuta evidente, era rigore»

Bremer Hojlund, a Open Var si parla del contatto in area di rigore nel corso di Juve Napoli. L’AIA: «Trattenuta evidente, era rigore»

Il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN ha contribuito a fare luce sulle più recenti polemiche arbitrali, concentrandosi in particolare sul discusso big match tra Juventus e Napoli. Dino Tommasi, componente della CAN, è intervenuto per analizzare nel dettaglio la gestione dell’episodio chiave: il contatto Bremer-Hojlund, che ha acceso le proteste del Napoli.

L’audio della verità

La pubblicazione dei dialoghi tra il campo e la sala VAR di Lissone ha messo in evidenza l’incertezza del direttore di gara. Mentre l’azione proseguiva, in cuffia si susseguivano le comunicazioni:

«Non ho visto su Hojlund che è successo»

È stata la confessione immediata di Mariani. Nonostante il dubbio dell’arbitro, dalla sala VAR è arrivata una risposta rapida e liquidatoria, dopo un controllo piuttosto veloce:

«Tutti i check completati».

Una rassicurazione che Mariani ha poi trasferito ai giocatori in campo:

«Non c’è niente, Hojlund ho fatto controllare»

Queste le valutazioni conclusive dei video-assistenti, che hanno ridimensionato il contatto del difensore bianconero:

«Non lo so, forse si fa male quando cade. Non c’è consistenza»

La sentenza dell’AIA

Dino Tommasi ha preso le distanze da quanto valutato a Lissone, riconoscendo l’errore tecnico che, a suo giudizio, avrebbe negato al Napoli un rigore evidente.

AIA – «Mariani comunica alla sala VAR che non ha visto la situazione di Bremer su Hojlund. Mariani ha arbitrato molto bene la gara, lui non vede il primo contatto. Il secondo contatto (Kalulu e Vergara, ndr) è leggero. Nella prima situazione Bremer cinge il collo di Hojlund con tutte e due le mani e lo trattiene a terra. L’intervento è sicuramente falloso, questo è un calcio di rigore mancante e manca una OFR per farlo rivedere a Mariani. Queste immagini sono chiare, la trattenuta di Bremer è evidente. Potevano girare altre telecamere. Se fosse stato fatto bene questo check sarebbe stato richiamato a vederlo l’arbitro che ha anche comunicato che non era riuscito a valutarlo».

