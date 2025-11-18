Bremer Juve, inizia il countdown per rivedere in campo il brasiliano? Arriva il via libera dal chirurgo: fissata la data del rientro del difensore bianconero

Bremer Juve, inizia il countdown per rivedere in campo il brasiliano? Il difensore ha ricevuto l’ok per la fase finale del recupero e punta a tornare per questa data

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Gleison Bremer è ufficialmente iniziato. Dopo un lungo periodo di stop, il difensore brasiliano ha ricevuto il via libera definitivo dal chirurgo, segnando una tappa fondamentale nel suo recupero. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale bianconero si è recato a Lione, dove ha svolto una visita di controllo presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz. A riceverlo c’era il professor Bertrand Sonnery-Cottet, il luminare che lo aveva già operato in passato, prima per un intervento sui legamenti del ginocchio sinistro nell’ottobre 2024, e poi per la pulizia del menisco il mese scorso.

La notizia più attesa è finalmente arrivata: semaforo verde. Il chirurgo ha dato il suo via libera definitivo, permettendo a Bremer di iniziare la fase finale del recupero. Il difensore potrà finalmente abbandonare la palestra e cominciare a lavorare gradualmente con la squadra, ritrovando il ritmo partita.

L’obiettivo del giocatore è quello di rientrare già all’inizio del prossimo mese. La data cerchiata in rosso è quella del 7 dicembre, quando la Juventus affronterà il Napoli al Maradona, nella serata del grande ritorno di Spalletti da avversario. Bremer farà di tutto per esserci in quel big match contro i campioni d’Italia.

La Juventus, però, preferisce essere più cauta. Se la sfida contro il Napoli dovesse rivelarsi prematura, il rientro di Bremer slitterebbe al massimo a una delle due gare successive: il 10 dicembre in Champions League contro il Pafos, o il 14 dicembre nella delicata trasferta di Bologna. In ogni caso, il difensore brasiliano è ormai pronto a rientrare, con la Juventus che, come la scorsa stagione ha ampiamente dimostrato, diventa una squadra molto più solida con il suo leader in difesa.