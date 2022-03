Eriksen decisivo nella sfida salvezza del suo Brentford contro il Burnley: suo l’assist per il gol del vantaggio dei biancorossi

Partita dopo partita Christian Eriksen sempre più decisivo per il suo Brentford e per la corsa alla salvezza in Premier League.

Il danese nel finale di gara contro il Burnley ha fornito un cioccolatino per la testa di Toney che ha dovuto solo spingere in rete la rete del vantaggio.