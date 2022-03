Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra sabato 12 e lunedì 14 marzo: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Dopo alcuni recuperi infrasettimanali l’Inghilterra si risveglia con un sabato all’insegna dei Reds che sbarcano a Brighton per proseguire l’inseguimento alla vetta. Ma il match clou arriva nel tardo pomeriggio: tra Manchester United e Tottenham in palio punti pesanti in chiave Champions. Domenica toccherà poi invece a Chelsea, West Ham e Arsenal rispondere davanti ai proprio tifosi, mentre in ottica salvezza Leeds-Norwich potrà raccontare molto. A chiudere, ecco il Monday Night con il City che farà visita al Palace.

Sabato 12 marzo

Brighton-Liverpool ore 13.30

Brentford-Burnley ore 16

Manchester Utd-Tottenham ore 18.30

Domenica 13 marzo

Chelsea-Newcastle ore 15

Leeds-Norwich ore 15

Everton-Wolverhampton ore 15

West Ham-Aston Villa ore 15

Southampton-Watford ore 15

Arsenal-Leicester ore 17.30

Lunedì 14 marzo

Crystal Palace-Manchester City ore 21

CLASSIFICA

Manchester City 69

Liverpool 63

Chelsea 56

Arsenal 48

Manchester United 47

West Ham 45

Tottenham 45

Wolverhampton 43

Aston Villa 36

Southampton 35

Brighton 33

Leicester 33

Crystal Palace 33

Newcastle 31

Brentford 27

Leeds 23

Everton 22

Burnley 21

Watford 19

Norwich 17