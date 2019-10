Brescia: come Corini ha bloccato la Fiorentina

La pressione del Brescia di Corini ha ingabbiato la Fiorentina. I viola hanno trovato pochi spazi tra le linee, soprattutto nel primo tempo

Per larghe fasi della gara, la Fiorentina contro il Brescia ha faticato ad impostare in modo pulito. Il 352 di Montella è solido e pericoloso in ripartenza: soffre però nell’attaccare difese schierate.

Corini non ha chiesto al suo Brescia di aggredire molto in avanti la Fiorentina. Lo scopo delle 3 punte era quella di schermare le ricezioni in mezzo, impedendo ai difensori di servire Pulgar e Badelj. Di conseguenza, il possesso viola è stato spesso orizzontale, coi difensori costretti ad allargare il gioco sugli esterni. Si vede nella slide sopra.