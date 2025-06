Brescia, la Feralpisalò apre all’ipotesi fusione: si può ripartire dalla Serie C, la situazione

Le ultime sul caso Brescia, ad un passo dal fallimento dopo la penalizzazione e la conseguente retrocessione in Serie C. Tutti i dettagli

Dopo il fallimento del Brescia e la rinuncia di Massimo Cellino a presentare ricorso contro la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, la città lombarda si trova di fronte a un bivio decisivo per il futuro del calcio. Una storia lunga 114 anni si è interrotta, almeno per ora, ma la voglia di ripartire è forte. La soluzione più concreta porta il nome della Feralpisalò: il club gardesano, già in passato interessato allo stadio Rigamonti, potrebbe trasferirsi a Brescia per dare nuova linfa al calcio cittadino. L’ipotesi è quella di un cambio di identità: dal verde-azzurro attuale ai colori storici biancoblù, con la possibilità di adottare un nuovo nome, come suggerito da Il Giornale di Brescia, ad esempio Leonessa. In attesa di chiarimenti sulla possibilità di riutilizzare il marchio “Brescia Calcio 1911”, al centro di un vecchio contenzioso tra Gino Corioni e Cellino, la prospettiva di una ripartenza dalla Serie C sembra sempre più concreta.

A rendere il quadro più nitido è stato anche il passo indietro del Lumezzane, che si è sfilato ufficialmente dal progetto con un comunicato firmato dal presidente ed ex capitano Andrea Caracciolo. Più aperta invece la posizione dell’Ospitaletto, appena salito nei professionisti, che avrebbe espresso il proprio benestare all’operazione. Tuttavia, non manca la tensione: gli ultras del Brescia hanno manifestato la loro contrarietà a qualsiasi ipotesi di fusione, esponendo striscioni come «Nessuna fusione» e «La categoria non si compra» sotto il municipio, durante l’incontro tra la sindaca Laura Castelletti e i rappresentanti delle società sportive. In un momento delicato, proprio la prima cittadina ha provato a rassicurare i tifosi e i cittadini, sottolineando l’importanza di costruire con responsabilità il futuro del calcio a Brescia: «Dal presidente Pasini ho ricevuto serietà e disponibilità a valutare. È l’inizio di un percorso con tante tappe, a noi interessa dare un futuro al calcio nella nostra città».