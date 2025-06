Brescia, Cellino ritira il ricorso per la retrocessione in Serie C: il fallimento ora è realtà, la situazione

Le ultime sul caso Brescia, ad un passo dal fallimento dopo la penalizzazione e la conseguente retrocessione in Serie C. Tutti i dettagli

Il Brescia ha deciso di non presentare ricorso al Tribunale Federale Nazionale contro la penalizzazione di otto punti inflitta in primo grado, una decisione che segna la fine di un’epoca. Quattro punti da scontare nella stagione appena conclusa e altri quattro nella prossima avevano condannato le Rondinelle alla retrocessione in Serie C, aprendo poi la strada al fallimento del club a causa del mancato pagamento degli stipendi entro la scadenza del 6 giugno.

Come riportato dal Giornale di Brescia, la rinuncia al ricorso è stata dettata dalla scelta, ormai definitiva, dell’ex presidente Massimo Cellino di non sanare le pendenze federali. La società, fondata nel 1911, chiude così un capitolo lungo 114 anni nella storia del calcio italiano. La decisione consente alla giustizia sportiva di non rallentare ulteriormente i tempi: l’udienza d’appello non si terrà, e i play-out di Serie B tra Salernitana e Sampdoria potranno disputarsi regolarmente il 15 e 20 giugno, senza ulteriori ricorsi o incertezze regolamentari.