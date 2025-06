Brescia, l’incubo fallimento ora è reale: Cellino nel mirino dei tifosi, la decisione fa discutere

Le ultime sul caso Brescia, ad un passo dal fallimento dopo la penalizzazione e la conseguente retrocessione in Serie C. Tutti i dettagli

Massimo Cellino ha deciso: il Brescia chiude i battenti. Dopo 114 anni di storia, la società rischia di scomparire dal calcio professionistico. Il presidente non pagherà gli stipendi né rispetterà la scadenza per iscrivere il club alla prossima Serie C, dopo il caso che ha visto protagonista anche la Sampdoria.

Tre milioni di euro — cifra abbordabile per un imprenditore come Cellino — bastavano per evitare il disastro, ma la rottura con la città è totale. Salvo miracoli, il Brescia verrà escluso dai campionati. Il club che ha visto campioni come Pirlo, Guardiola, Baggio e Hubner, esce di scena nel silenzio amaro della sua proprietà. L’unica promozione dell’era Cellino, nel 2019, è un ricordo sbiadito davanti alla retrocessione imminente e alla rabbia di una città ferita, che resta senza la sua squadra di calcio mentre brilla in pallanuoto e basket. Il futuro? Tutto da ricostruire.