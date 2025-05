Brescia, Cellino: «Morirò infangato per una truffa, non lo meritavo. Campionato a 22 squadre? Ecco cosa risponderei»

Le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, dopo il caso scoppiato con la penalizzazione in classifica in Serie B

Massimo Cellino ha parlato a Gazzetta dello Sport del caso scoppiato con la penalizzazione del Brescia in Serie B che potrebbe salvare la Sampdoria.

SENSAZIONI – «Sto male, mi hanno ammazzato e morirò infangato, vituperato e stuprato. E perché? Perché sono stato truffato. Hanno truffato me, la Covisoc e l’Agenzia delle Entrate. Hanno truffato tutti, siamo tutti vittime e mi dispiace in un modo devastante. Avrei preferito morire sotto una macchina che subire una cosa del genere».

COME FINIRA’ – «Temo che la sentenza sia già scritta, la Figc ha fissato la data dei play out prima che si possa esprimere un vero tribunale, ma solo dopo le due sentenze dei giudici federali e questo vuol dire che le cose sono già chiare. Sento di non avere la possibilità di dimostrare che ho ragione. Se l’udienza fosse davanti al TAR avrei dormito tutte le notti, ma sono spaventato dall’atteggiamento del presidente federale».

SERIE B A 22 SQUADRE – «È giusto che il campionato sia a 20 squadre. Con il Brescia. E se mi dicessero oggi ‘non facciamo il processo e portiamo la B a 22’ direi di no, perché non sarebbe giusto, non faccio i comodi miei sui principi in cui credo».