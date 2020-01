Brescia Lazio: l’importanza della spinta di Lazzari

In Brescia-Lazio, Lazzari può punire gli scompensi del rombo. Una soluzione tattica che concede molto in ampiezza

Col ritorno di Corini, il Brescia è tornato al 4312, modulo che adotta pure in fase di non possesso. Il rombo ha il limite cronico di concedere in ampiezza, soprattutto sul lato debole. Si è esposti ai cambi di campo.

Proprio per questo, contro la Lazio bisognerà fare attenzione alle costanti sovrapposizioni di Lazzari. L’ex Spal è sempre tempestivo nell’accompagnare il ribaltamento dell’azione, come per esempio nella slide sopra. La mezzala sinistra dovrà supportare il terzino nel migliore dei modi.