Brescia, situazione in bilico per Corini: le ultime sulla situazione

Brescia: situazione in bilico per Eugenio Corini, anche dopo la sconfitta contro il Bologna. Ecco le ultime sulla situazione

Il Brescia è in una situazione particolarmente difficile. La posizione di Eugenio Corini appare in bilico dopo l’ennesima sconfitta, maturata sul campo del Bologna per 2-1.

Il tecnico, oggi, ha guidato la sessione di allenamento al centro sportivo di Torbole. Come appreso dalla redazione di Calcionews24.com, il presidente Massimo Cellino è arrivato in sede. Corini sarebbe a rischio esonero: ci sarebbero stati contatti con Diego Lopez.