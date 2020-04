Brescia, Tonali: un dato esprime l’importanza del centrocampista

Nonostante la giovane età, Tonali si è caricato il Brescia sulle spalle. Un dato mostra il suo peso in fase di rifinitura

Nella sua prima stagione in Serie A, Tonali si è affermato come uno dei talenti più luminosi del calcio italiano. Il centrocampista bresciano è il principale organizzatore della squadra: non si limita, come fanno molti mediani centrali, a fare lavoro di filtro o a fare appoggi facili sul corto.

👶 Most key passes by teenagers in Europe's top five leagues this season: 🇮🇹 🥇 S. Tonali (@BresciaOfficial) — 48

🇨🇦 🥈 A. Davies (@FCBayern) — 28

🇯🇵 🥉 T. Kubo (@RCD_Mallorca) — 20 pic.twitter.com/zIB7MvttcI — WhoScored.com (@WhoScored) April 28, 2020

Tonali è la risorsa più importante del palleggio del Brescia, e lo dimostrano i numeri. Come si vede nel grafico di Whoscored.com, Tonali è il teenager che in Europa ha fatto più passaggi chiave.