Bruno Peres idea per l’Inter. La Roma su Kaderabek

Movimenti sulle corsie difensive per Inter e Roma. I nerazzurri pensano a Bruno Peres, i giallorossi puntano Kaderabek

L’Inter potrebbe non riscattare Joao Cancelo e potrebbe essere costretta a ingaggiare un nuovo terzino destro decisamente più economico. I nerazzurri starebbero seguendo Bruno Peres. Il giocatore è apprezzato da Luciano Spalletti che potrebbe tornare ad allenarlo. La Roma è disposta a lasciarlo partire ma il brasiliano, al momento, non sarebbe la prima scelta dei nerazzurri.

Secondo Il Tempo, Monchi vuole trovare una nuova sistemazione a Peres e l’Inter potrebbe fare più di un pensiero. La Roma poi potrebbe tuffarsi su Kaderabek, esterno destro dell’Hoffenheim, classe ’92, seguito anche dai nerazzurri e in passato dalla Juventus. Possibili movimenti sulle corsie laterali per la Roma: Peres, autore di un buon finale di stagione soprattutto dopo il salvataggio sulla linea in casa dello Shakhtar Donetsk, potrebbe cambiare maglia.