Bucchi: «Abbiamo voglia di fare una gran bella partita per passare il turno». Le parole del tecnico dell’Ascoli

Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa quando il match di Coppa Italia contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico dell’Ascoli:

«È una gara sicuramente importante, è vero che arriva molto presto rispetto agli altri anni ma ci teniamo al passaggio del turno, per altro contro una formazione retrocessa dalla A che sarà sicuramente una delle candidate alla corsa promozione nel prossimo campionato: abbiamo voglia di fare una gran bella partita per passare il turno, giocheremo a viso aperto cercando di arrivare però al risultato facendo una buona prestazione. Quel che ci deve interessare è lavorare bene sulla partita, perché alla fine ci sono state poche partite vere per ora, quindi questo test risponderà a qualcosa, ci farà capire a che punto siamo. Voglio una squadra carica e ottimista, passare il turno non è solo il piacere di andare avanti in Coppa ma anche una possibilità di sperimentare più soluzioni sul campo, avendo più partite a disposizione»