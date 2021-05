Buffon: «Addio alla Juve? È stato sereno e naturale. Contento della mia carriera»

Ai microfoni di Juventus TV, Buffon si racconta in una lunga intervista. Le parole del portiere bianconero.

Intervenuto ai microfoni di Juventus TV per ripercorrere la sua storia d’amore con la Juve, Gigi Buffon si racconta. Le parole del portiere, bianconero per vent’anni.

ADDIO – «È stato un addio molto sereno. È un qualcosa che avevo già vissuto 3 anni prima e di conseguenza è un deja vu che ti dà già dei punti cardinali a cui aggrapparti per non patire troppo determinate situazioni. L’ho vissuto con naturalezza. Il fatto che io in questi due anni sia tornato lascia nella memoria della gente il fatto che uno se ne può andare ma può anche tornare. La paura della gente è quella di sentirsi abbandonata in certi momenti. Visto che sono tornato c’è anche la serenità di dire: “Dai che magari tra qualche anno Gigi lo ritroviamo tra di noi”. Questo fa digerire tutto in maniera più felice».

CARRIERA – «Penso di aver fatto abbastanza in carriera. Quello che conta è il discorso esistenziale e io sono un persona che sa di dover migliorare ancora alcune cose, ma sono contento di come sono venuto fuori come uomo in questi 20 anni».