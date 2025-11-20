 Buffon: «Contro la Norvegia l'Italia ha dimostrato di essere competitiva. Sul sorteggio mi auguro una cosa»
Italia

Buffon: «Contro la Norvegia l’Italia ha dimostrato di essere competitiva. Sul sorteggio mi auguro una cosa»

Buffon

Buffon a pochi minuti dal sorteggio si è soffermato sulla sfida contro la Norvegia, ma affrontato anche altri temi. Le sue parole

A pochi minuti dal sorteggio, Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky soffermandosi sulle due sfide di marzo e non solo.

SORTEGGIO – «Non si dice mai chi vorresti scegliere. Mi piacerebbe non incontrare la Svezia in semifinale o la finale in trasferta con la Polonia».

NORVEGIA – «Fino al 78′ eravamo 1-1 questo significa che siamo una squadra competitiva. Loro hanno tre fenomeni che fanno la differenza».

