Buffon: «La Juve viene dipinta come il potere, ma vorrei pormi una domanda...»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato a La Stampa del caso Juventus e della penalizzazione inflitta al club bianconero

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato a La Stampa del caso Juventus e della penalizzazione inflitta al club bianconero. Le sue dichiarazioni:

COSA PENSA DEI CASI JUVE – «Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un’altra dura condanna nell’arco di 17 anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella o è l’antipotere che vuole battere il potere?».

CONSIGLI ALLA JUVE – «Di far leva, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover andare per forza in Champions o rimanere accanto al Napoli. E’ una sfumatura che alleggerisce».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24