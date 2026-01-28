Pisa News
Buffon saluta il Pisa e la Serie A: il figlio di Gigi va in Serie C! Ecco in quale squadra giocherà
Louis Buffon saluta momentaneamente la Torre Pendente per una nuova avventura formativa. Il promettente attaccante classe 2007, figlio del leggendario portiere Gigi, lascia il Pisa per trasferirsi in prestito al Pontedera in Serie C. La notizia, rilanciata da Gianluca Di Marzio, conferma la volontà del club toscano di garantire maggiore minutaggio al ragazzo in un campionato competitivo.
Dopo aver bagnato l’esordio in Serie A sotto la guida tecnica di Alberto Gilardino, collezionando 4 presenze di prestigio contro Bologna, Inter, Lecce e Juventus, Buffon scende di categoria per trovare continuità. Il giovane talento, che ha brillato nel campionato Primavera 2 con 13 reti in 38 gare, dovrà ora aiutare i Granata, attuali fanalini di coda del Girone B, nella difficile rincorsa alla salvezza.
