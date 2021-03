Bulgaria Italia: i tifosi azzurri hanno votato il migliore in campo

Leonardo Spinazzola è il migliore azzurro di Bulgaria-Italia secondo i tifosi: il comunicato ufficiale della FIGC

Leonardo Spinazzola è il Migliore Azzurro di Bulgaria-Italia, la gara che ha visto la Nazionale di Mancini ottenere la seconda vittoria nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Il difensore azzurro ha ottenuto il 34,85% delle preferenze espresse dai tifosi sul sito della FIGC, precedendo Manuel Locatelli (31,82%) e Marco Verratti (10,61%).

In campo soltanto nei minuti finali a Parma contro l’Irlanda del Nord, Spinazzola ha dato fondo a tutte le sue energie ed ha offerto una prestazione brillante sulla fascia sinistra, dove ha duettato bene con Insigne per scardinare il fortino bulgaro. A Sofia Spinazzola ha collezionato la sua 12^ presenza in Nazionale, esattamente quattro anni dopo il suo debutto nella selezione maggiore, che avvenne il 28 marzo 2017 ad Amsterdam in Paesi Bassi-Italia (1-2). Per Spinazzola si è trattata della settima presenza sotto la guida tecnica di Roberto Mancini.