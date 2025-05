Bundesliga: l’Heidenheim rischia, ma rimonta l’Elversberg. L’ultimo posto per il 2025/2026 si decide al ritorno del play-off retrocessione

Termina con uno spettacolare 2-2 il play-off retrocessione di andata tra Heidenheim e Elversberg, nel match utile per decidere quale sarà l’ultimo club a prendere parte alla Bundesliga 2025-2026.

Il match, che si svolge tra la 16a classificata della Bundesliga e la 3a del 2. Bundesliga, ha visto l’Heidenheim, club di massima serie tedesco e solo lo scorso anno qualificatasi in Conference League, rimontare il club ospite dopo essere andato in svantaggio di 2 reti al termine dei primi 45 minuti.

Petkov e Asslani al 18′ e al 42′, infatti, avevano mandato avanti al riposo l’Elversberg che forse si era illuso di aver archiviato la pratica a 135 minuti dalla fine dei giochi. Nella ripresa, però, gli ospiti hanno dovuto scontrarsi contro la voglia di rivalsa dei padroni di casa che hanno assorbito le delusioni della stagione con una rimonta in 3 minuti siglata dalla reti di Sierlseben e Honsak tra il 61′ e il 64′ minuto di gioco.

Nel complesso sono stati proprio i padroni di casa a fare la partita con ben 22 tiri totali a 13, 9 a 4 in porta, rispettando i favori del pronostico; ma con il risultato ancora in bilico sarà la sfida di ritorno, sul campo dell’Elversberg il prossimo 26 maggio, a risultare decisiva per la qualificazione alla prossima Bundesliga.