Bundesliga in TV oggi, il programma di sabato 30 maggio: lo Schalke sfida il Werder Brema, il Bayern ospita il Fortuna Dusseldorf

Si torna in campo in Bundesliga per la 29a giornata di campionato. Si parte alle ore 15.30 con ben 5 match: Wolfsburg-Eintracht Francoforte sarà trasmessa su Sky Sport Football, mentre le altre in diretta gol. Alle 18.30 sarà il momento del Bayern Monaco, ecco il programma completo: