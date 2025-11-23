Bundesliga, il Bayern illude il Friburgo poi ne fa 6 proseguendo la marcia verso il titolo! Gol e spettacolo anche negli altri match: vince il Leverkusen, 3-3 tra Borussia e Stoccarda

Bundesliga, gol e spettacolo nella prima parte dell’undicesima giornata in Germania, ma la scena la prende il Bayern che illude e poi travolge il Friburgo

Nel sabato pieno di gol dell’undicesima giornata di Bundesliga, riparte subito la marcia demolitrice del Bayern Monaco, con la squadra di Kompany che, sotto 0-2 dopo 17 minuti in casa contro il Friburgo, rimonta e dilaga in un clamoroso 6-2 grazie alle reti di Pavlovic, Olise (doppietta), Upamecano, Kane e Nico Jackson, e vola a 31 punti in 11 partite, in vetta a +8 sul Leverkusen, secondo in classifica.

I bavaresi, dopo il pareggio contro l’Union Berlino per 2-2 dello scorso turno, che sembrava aver rotto il cammino di sole vittorie, tornano a imporsi dunque con un risultato “da Bayern” contro un Friburgo illuso dal doppio vantaggio in avvio.

Secondo in classifica il Leverkusen, vittorioso 3-1 sul Wolfsburg, con le reti di Hofmann, Tapsoba e Tillman, con cui conserva la posizione alle spalle della squadra di Kompany con 23 punti.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero

Spettacolare a Dortmund il 3-3 tra Borussia Dortmund e Stoccarda, entrambe subito dietro le Aspirine in classifica della Bundes, con il BVB avanti 2-0 con Can e Beier, ma rimontato dalla doppietta di Undav nella ripresa, prima di tornare avanti con Adeyemi ed essere ripresa dalla tripletta di Undav.

Spettacolo e gol in Bundes anche tra Colonia e Eintracht Francoforte, chiusa 3-4 per gli ospiti, che ribaltano in 1-4 la rete di Kaminski, nel segno di Burkardt che in avvio ripresa sigilla la rimonta avviata da Theate e Dahoud. Poi Bülter e Waldschmidt rendono meno amaro il punteggio per i padroni di casa. Eintracht che così diventa 6° in classifica.

Infine, 3-0 in casa dell’Heidenheim, ultimo in classifica, da parte del Borussia Monchengladbach e semplice 1-0, invece, in zona retrocessione, tra Augusta e Amburgo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero