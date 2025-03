Bundesliga: il Leverkusen porta a casa l’anticipo e mette pressione al Bayern Monaco

Vittoria per 3-1 delle Aspirine contro il Bochum nell’anticipo della 27a giornata di Bundesliga. In gol per la squadra di Xabi Alonso Garcia, Boniface e Adli. Passlack illude gli ospiti

Si porta a -3 punti dal primo posto occupato dal Bayern Monaco il Bayer Levekusen che nell’anticipo della 27a giornata di Bundesliga vince 3-1 in casa contro il Bochum.

Per la squadra di Xabi Alonso vittoria tranquilla in casa contro la 16a forza del campionato, grazie alle reti di Garcia, Boniface e Adli. Per il Bochum, al 29′ il gol dell’1-1 firmato Passlack.

Adesso le aspirine si portano a 59 punti in attesa della risposta dei bavaresi, in campo domani contro il St. Pauli in casa.