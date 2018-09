Bundesliga, 3^ giornata: Alcacer trascina il Borussia Dortmund

Terza giornata di Bundesliga 2018/2019, anticipo al Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte: 3-1 per la formazione di Lucien Favre

Bundesliga in campo nel weekend per la terza giornata di campionato, anticipo al Signal Iduna Park: di fronte il Borussia Dortmund di Lucien Favre e l’Eintracht Francoforte di Hutter. Due squadre a caccia di conferme: il BVB reduce dal netto 4-1 sul Lipsia e il pareggio con l’Hannover, i biancorossi dal successo per 0-2 col Friburgo e dal ko interno per 1-2 col Werder Brema.

E, seppur a fatica, ad avere la meglio è stata la formazione giallonera di Fabre: vantaggio al 36’ con Diallo. Nella ripresa il solito Sebastian Haller, accostato all’Inter in passato, pareggia i conti al 68’, ma nel finale si scatenano gli attaccanti: al 72’ segna Wolf, assist del giovanissimo Sancho, e gol del 3-1 finale siglata da Paco Alcacer.