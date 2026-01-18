Bundesliga, altro terremoto! Sta saltando un’altra panchina importante. Indiscrezione a sorpresa

Calcio Estero
Bundesliga, salta un’altra panchina importante in Bundesliga. Indiscrezione a sorpresa sul futuro di questa squadra
Un fulmine a ciel sereno scuote la domenica della Bundesliga e accende i riflettori sulla crisi di una delle piazze più calde di Germania. L’avventura di Dino Toppmöller sulla panchina dell’Eintracht Francoforte è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la dirigenza del club dell’Assia ha preso la decisione definitiva: esonero con effetto immediato. Non si tratta di una riflessione o di un ultimatum per la prossima gara, ma di una sentenza già scritta che verrà, con ogni probabilità, ufficializzata nelle prossime ore.
La caduta del “figlio d’arte”
Dino Toppmöller, tecnico classe 1980 e figlio del leggendario allenatore Klaus Toppmöller, paga a caro prezzo un rendimento ritenuto non all’altezza delle ambizioni del club. La scelta di intervenire a metà gennaio, con il mercato ancora aperto, suggerisce una rottura profonda.
Con l’addio di Toppmöller, si apre ufficialmente il toto-allenatore. I tifosi delle Adler (“Le Aquile”) attendono di capire chi prenderà in mano le redini della squadra. Si cercherà un traghettatore esperto per chiudere l’annata o un profilo su cui costruire un nuovo ciclo fin da subito? Nelle prossime ore, dopo il comunicato ufficiale dell’addio, emergeranno i primi nomi per la successione.
