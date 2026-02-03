Connect with us
Caceres, ritorno alle origini per l’ex Juventus: il difensore firma con lo Juventud de Las Piedras

3 minuti ago

Cáceres, scelta di cuore per l’ex Juventus: il difensore torna alle origini e firma con lo Juventud de Las Piedras

La Juventus continua a guardare con riconoscenza il percorso dei giocatori che hanno lasciato un segno nella storia bianconera. Tra questi c’è Martín Cáceres, 38 anni, che per l’ultimo capitolo della sua carriera ha scelto una strada profondamente simbolica.

Il difensore uruguaiano ha infatti firmato con lo Juventud de Las Piedras, il club della sua città natale. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della società, che ha celebrato il ritorno del “Pelado”, pronto a rimettersi in gioco nel campionato uruguaiano.

Dopo aver vestito maglie prestigiose come Barcellona, Lazio, Fiorentina e naturalmente la Juventus, oltre a un lungo percorso con la nazionale uruguaiana, Cáceres ha deciso di chiudere il cerchio tornando alle sue radici. Un finale di carriera dal forte valore emotivo per un giocatore che a Torino ha sempre mostrato professionalità, dedizione e un legame speciale con i colori bianconeri

