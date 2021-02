Alla Sardegna Arena, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Atalanta si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Cagliari Atalanta 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 15:00.

Ore 14:26 – Squadre in campo per il riscaldamento pre partita.

Ore 14:56 – Cagliari e Atalanta fanno il loro ingresso in campo per l’inno della Serie A.

Ore 15:00 – È iniziata Cagliari-Atalanta alla Sardegna Arena!

1′ Cross di Zappa – Ci prova subito il Cagliari con Zappa che prova il cross, Sportiello anticipa tutti e respinge.

7′ Avanzata di Marin – Ancora Cagliari con Marin che avanza palla al piede, riesce a liberarsi delle marcature e serve Lykogiannis. Il greco prova a mettere in mezzo, ma né Joao Pedro né Simeone trovano il gol.

8′ Ammonizione Cagliari – Walukiewicz è il primo ad essere inserito sul taccuino dei cattivi per una trattenuta su Pasalic.

13′ Tentativo di Simeone – Bello scambio di palla tra i rossoblù: Nainggolan per Zappa che a sua volta crossa, ma il suo tiro è troppo lungo. La palla arriva dalle parti di Lykogiannis che prova a rimettere in mezzo, ma Gosens salva.

17′ Pasalic crossa – Servito da Zapata, Pasalic cerca il cross basso per i compagni ma non trova nessuno.

24′ L’Atalanta vuole il gol – La Dea inizia la sua disperata ricerca del gol, ma il Cagliari, questa volta con Lykogiannis, è bravo a dirgli di no.

30′ Equilibrio in campo – Gara giocata ad armi pari tra Cagliari e Atalanta. Entrambe cercano il gol, ma nessuna delle due compagini è riuscita ad incidere in modo significativo.

36′ Ora Atalanta – Buona percussione sulla sinistra di Gosens, il tedesco crossa ma Walukiewicz libera l’area.

44′ Ammonizione Atalanta – Primo giallo per la Dea: ammonito Romero.

45′ Fine primo tempo – Squadre negli spogliatoi per l’intervallo: Cagliari-Atalanta 0-0 il parziale.

46′ Inizia il secondo tempo – Ore 16:01, al via la ripresa della gara alla Sardegna Arena. Nessun cambio nella formazione del Cagliari. Per l’Atalanta dentro De Roon e Mirancuk al posto di Pessina e Pasalic.

48′ Ci prova Joao Pedro – Marin per Joao Pedro, il brasiliano ci prova ma manda alto sopra la traversa.

51′ Tiro di Nainggolan – Il Ninja tenta un tiro dei suoi, ma la conclusione termina sull’esterno della rete.

54′ Punizione di Ilicic – Il 72 orobico cerca il gol su punizione diretta, ma Cragno è attento e blocca facile.

60′ Ammonizione Cagliari – Anche Rugani viene ammonito reo di aver commesso fallo su Ilicic.

62′ Cambio Atalanta – Per la Dea esce Sutalo, al suo posto Maelhe.

64′ Zapata a terra – Nel tentativo di calciare via la palla dalla propria area, Godin colpisce Zapata. Il colombiano resta a terra.

68′ Ammonizione Atalanta – Ilicic riceve il cartellino giallo.

69′ Cambio Atalanta – Gasperini sostituisce Ilicic con Muriel.

69′ Ammonizione Cagliari – Contatto falloso tra Lykogiannis e Maelhe: il rossoblù viene ammonito.

Migliore in campo: Godin al termine del primo tempo PAGELLE

Cagliari Atalanta 0-0: risultato e tabellino

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

A disposizione: Aresti, Vicario; Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Carboni; Deiola, Duncan; Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti.

Allenatore: Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo (62′ Maelhe), Pessina (46′ De Roon), Freuler, Gosens; Pasalic (46′ Mirancuk); Ilicic (69′ Muriel), D. Zapata.

A disposizione: Rossi, Gollini, Lammers, Caldara, Malinovsky, Kovalenko, Ruggeri.

Allenatore: Gasperini.

MARCATORI:

AMMONITI: 8′ Walukiewicz (C), 44′ Romero (A), 60′ Rugani (C), 68′ Ilicic (A), 69′ Lykogiannis (C).

ARBITRO: Piccinini di Forlì.