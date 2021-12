Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro l’Udinese

SCUSE – «Dobbiamo scusarci e non parlare più dopo una prestazione del genere».

ASSENZA DI LEADER – «Io penso che qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Il Cagliari è importante, quando si va in campo si deve andare con amore. Quando questo non si fa, i giocatori devono andare via. Errori della società? Io parlo di prestazioni. Oggi ho visto una prestazione sufficiente senza mordente. Non dipende dalla qualità del giocatore ma di quello che si ha dentro».

MAZZARRI – «Mazzarri è l’unica certezza che abbiamo. Ho appena sentito il presidente e resterà fino alla fine dell’anno».

MERCATO – «Qualcosa faremo. Abbiamo parlato con l’allenatore, le idee collimano».

PROVVEDIMENTI – «Qualcuno non farà più parte della squadra».