Cagliari, Cragno: «Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione»

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato al termine del match perso contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

EMOZIONI – «Oggi non è stata la gara che volevamo fare, ci manca la vittoria da un po’ ma avevamo fatto vedere buone cose nelle ultime partite».

MENTALITA’ – «Dobbiamo fare meglio e dare di più, oggi poche cose positive da parte di tutti. Non pensiamo agli altri ma a noi stessi, ci servono punti per salvarci, dobbiamo cercare in qualche modo di tirarci fuori da questa situazione».