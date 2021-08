Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria dei rossoblù in Coppa Italia: le sue dichiarazioni

«Sono contento per la vittoria e per il gol, spero ne arrivino altri. Volevamo iniziare alla grande ed ora ci prepariamo per la prima di campionato. Obiettivi? Fare meglio della scorsa stagione. Il reparto più forte del Cagliari è il gruppo. Siamo uniti dentro e fuori dal campo. L’esperienza dello scorso anno ci ha fortificati tantissimo. Dedico il gol a mia moglie e ai miei figli».