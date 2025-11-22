Deiola sul Cagliari: «Vogliamo riconquistare la vittoria dopo tanto tempo. Sul match dico che...» - Calcio News 24

Cagliari, Deiola: “La vittoria ci manca. Essere candidato al Puskás è un orgoglio enorme”

Nel pre-partita di Cagliari-Genoa, il centrocampista rossoblù Alessandro Deiola è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida e condividere le sensazioni della squadra in un momento delicato della stagione. Per Deiola, protagonista di un buon avvio di campionato, questa gara rappresenta un punto di svolta, soprattutto alla luce dei risultati mancati nelle ultime settimane.

Il centrocampista del Cagliari ha iniziato parlando della sua candidatura al premio Puskás, un riconoscimento internazionale assegnato al miglior gol dell’anno. «Essere in lizza per il Puskás è un orgoglio enorme» ha dichiarato Deiola con il sorriso. «Per un giocatore cresciuto in Sardegna e legato a questa maglia fin da bambino, avere una nomination del genere significa molto. È una soddisfazione personale, ma anche un premio per il lavoro di tutta la squadra».

Il discorso di Deiola si è poi spostato sull’obiettivo più urgente: tornare alla vittoria. «Ci manca tanto» ha ammesso senza esitazioni. «Abbiamo lasciato qualche punto per strada e ne siamo consapevoli. Oggi vogliamo riprenderci quello che abbiamo perso. Il Genoa è un’avversaria tosta, preparata, che non concede nulla. Ma il Cagliari deve pensare a sé stesso, alla prestazione e alla continuità».

Secondo il numero 14 rossoblù, la squadra ha mostrato segnali importanti nelle ultime uscite, pur senza raccogliere quanto meritato: «La crescita c’è, lo vediamo ogni giorno in allenamento e lo percepiamo in campo. Ma serve trasformare il lavoro in risultati. Per questo la partita di oggi è fondamentale: dobbiamo essere aggressivi, equilibrati e cinici».

Deiola ha concluso parlando dello spirito del gruppo: «Il Cagliari è una famiglia. Siamo uniti e vogliamo uscire insieme da questo momento. Con l’aiuto dei tifosi possiamo ritrovare fiducia e tornare a fare ciò che sappiamo fare: lottare su ogni pallone e giocare con cuore».

