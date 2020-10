Cagliari, Di Francesco: «Ci vuole tempo. Crotone coraggioso»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone

LA SQUADRA – «Ci vuole ancora tempo per capire a che punto è la squadra. Vedo una grande crescita da parte dei ragazzi, voglia di stare dentro a quello che chiedo con grande applicazione e attenzione. Dobbiamo migliorare in equilibrio e continuità. Le grandi prestazioni nascono anche da un’ottima fase difensiva, ci stiamo lavorando e sono contento. Per migliorare ed essere più competitivi dobbiamo abbassare il livello di gol presi».

PUNTI DI FORZA E DEBOLI DEL CROTONE – «Il Crotone sa benissimo quello che deve fare. Ha un ottimo allenatore, li vuole aggressivi. Ci provano, è una squadra coraggiosa e questo può portare a dei livelli uno contro uno che noi dobbiamo affrontare al meglio nella metà campo avversaria. Non sarà una partita facile. Stiamo parlando della squadra che ha messo in difficoltà la Juventus, non una squadra qualsiasi».