Cellino Cagliari: il ritorno dell’ex patron rossoblù a “La voce sarda”. L’ex presidente ripercorre la sua avventura da numero uno del club.

Massimo Cellino torna a parlare del suo legame con il Cagliari e con la Sardegna. L’ex presidente del club rossoblù sarà infatti protagonista delle prime due puntate della nuova trasmissione di Videolina, “La voce sarda”, dove racconterà la propria storia personale e i momenti più significativi della sua lunga avventura alla guida del Cagliari Calcio. Un periodo intenso, durato ben ventidue anni – dal 1992 al 2014 – in cui il nome Cagliari Cellino è diventato un binomio indissolubile nel panorama calcistico italiano.

L’emittente ha già diffuso alcune anticipazioni delle parole del vulcanico ex presidente, sempre diretto e passionale quando parla della sua squadra del cuore. Cellino ha ricordato con emozione gli anni in cui ha guidato il club, sottolineando la forza e la generosità del popolo sardo:

«La forza della Sardegna è quella per cui i sardi tifano il Cagliari. Ai miei tempi c’era tanto calore, ma pochi soldi! La nostra, purtroppo, è una regione povera, ma quello che potevano dare lo davano con tutto il cuore. L’affetto lo sentivi ogni giorno sul Cagliari, una cosa impagabile, una cosa che ancora oggi esiste a differenza di molte altre piazze».

Parole che rivelano tutto l’attaccamento di Cellino al Cagliari, un sentimento che va oltre il semplice calcio. Durante l’intervista, l’ex patron ha raccontato anche un episodio emblematico del clima familiare che si respirava nel club:

«Un giorno parlai con mio padre, che mi disse: “La Sardegna ci ha dato tanto. Se puoi restituirle qualcosa, e se te la senti, fallo”. E così fu. Ricordo che O’Neill e Dario Silva comprarono insieme una macchina a Mario Manca, il nostro magazziniere. Questo era lo spirito del Cagliari».

Il racconto di Massimo Cellino è un tuffo nel passato, ma anche una testimonianza di quanto l’esperienza in Sardegna lo abbia segnato umanamente e professionalmente. La storia del Cagliari di Cellino è fatta di successi, difficoltà, retrocessioni e risalite, ma soprattutto di passione autentica.

"La voce sarda" offrirà quindi ai tifosi l'occasione di riascoltare una delle figure più carismatiche della storia recente del club. Un dialogo sincero tra Cagliari e Cellino, tra l'uomo e la terra che per oltre vent'anni hanno condiviso sogni, emozioni e battaglie.