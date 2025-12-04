Cagliari, Diego Lopez: «Il primo anno in Sardegna fu complicato, poi sono rimasto dodici anni. Ecco i ricordi più belli»

Cagliari, Diego Lopez in un’intervista ha ripercorso i suoi anni con la maglia rossoblu e non sono mancati aneddoti o ricordi speciali

Diego Lopez in una lunga intervista ha ripercorso la sua avventura con la maglia del Cagliari fra ricordi e anche momenti difficili.

ARRIVO A CAGLIARI – «Al Racing Santander ho vissuto un buon primo anno, nel secondo però mi son fatto male al ginocchio! Poi arrivò il Cagliari, dove sono rimasto dodici anni, una vita calcistica. Il primo anno fu complicato e pensai di andar via, ma restai ed il secondo anno iniziai a giocare con continuità».

ROSSOBLU’ – «Cagliari per me è stata casa, i miei figli sono nati qui. Ho vissuto momenti duri e splendidi: la retrocessione, la risalta, l’arrivo di Zola. Ricordo di aver promesso che sarei rimasto finché non avessimo riportato il Cagliari in Serie A; e così è stato! Cagliari per me è casa, lì sono cresciuto come uomo e come calciatore, e ho un legame profondo con la sua gente».

EX COMPAGNI, STADI DEL CUORE E RONALDO – «Ricordo con affetto Macellari, Zanoncelli, Muzzi e Fabian O’Neill, che mi aiutò molto all’inizio facendomi da guida e facilitando il mio inserimento. L’avversario più forte che ho affrontato è stato Ronaldo il fenomeno, era imprendibile, potente, tecnico e velocissimo. Tra gli stadi più belli che ho vissuto vi dico l’Olimpico di Roma, Marassi e il San Mamès». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24.COM