Cagliari, come stanno i rossoblù? Ecco le ultimissime notizie dopo l’allenamento odierno: tre calciatori in gruppo!

Cagliari, buone notizie per i rossoblù: nell’allenamento odierno tre giocatori sono tornati a lavorare in gruppo!

La settimana di preparazione dei rossoblù entra nel vivo in vista del match di sabato 22 novembre alle 15, quando all’Unipol Domus il Cagliari affronterà il Genoa di Daniele De Rossi nel 12° turno di Serie A.

Allenamento al CRAI Sport Center Nel pomeriggio, Fabio Pisacane e il suo staff hanno guidato la squadra in una seduta focalizzata su tecnica e possesso palla. Prima esercitazioni mirate al controllo e alla precisione, poi lavori specifici per consolidare il gioco di squadra e la gestione del pallone. La sessione si è chiusa con una partitella su campo ridotto, utile per affinare automatismi e intensità in vista della gara.

Rientro dei nazionali Buone notizie per Pisacane: Elia Caprile e Marco Palestra, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo, portando freschezza e motivazioni.

Situazione infortuni Presenti in gruppo anche Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog. Lavoro differenziato invece per Giuseppe Ciocci e Alessandro Deiola, alle prese con piccoli problemi fisici: lo staff spera di recuperarli al più presto.

Prossimi appuntamenti La preparazione proseguirà domani, martedì 18 novembre, con un allenamento mattutino. L’obiettivo è arrivare al meglio alla sfida contro il Genoa, considerata cruciale per le ambizioni del Cagliari in campionato.

