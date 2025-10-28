Cagliari, Giulini risponde a Cardinale: «Facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista!»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha replicato con fermezza a Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Le parole

Tommaso Giulini non ci sta e replica con fermezza al proprietario del Milan attraverso i suoi canali social. Il presidente del Cagliari ha reagito con evidente irritazione alle parole di Gerry Cardinale, che nel corso del podcast americano The Varsity aveva chiamato in causa la società rossoblù, esprimendosi in questi termini:

«I distributori vogliono solo “il meglio”, da cui nasce il fenomeno della Superlega. Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema”. Le sue parole:

«Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e – chissà – qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan».

