Cagliari, i convocati di Liverani per il Brescia: l’elenco completo

Il tecnico isolano Fabio Liverani ha reso noti i convocati per la partita contro il Brescia di domani, valevole per la nona giornata di Serie B

Il tecnico del Cagliari Fabio Liverani ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Brescia valevole per la 9a giornata del campionato di Serie B 2022/23. La gara andrà in scena all’Unipol Domus, domani, alle ore 14.

Questo l’elenco reso noto dal club isolano:

il tweet.