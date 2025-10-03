Cagliari, le condizioni di Gaetano: il fantasista resta in dubbio per Udine, le ultime

Gaetano, trequartista del Cagliari ha svolto lavoro personalizzato: lo staff monitora la situazione in vista della trasferta contro l’Udinese

Il Cagliari di Fabio Pisacane, ex difensore rossoblù oggi alla guida tecnica della squadra, sta intensificando il lavoro in vista della delicata trasferta contro l’Udinese, in programma domenica 5 ottobre alle ore 12:30 e valida per la 6ª giornata di Serie A. Una partita che si preannuncia fondamentale per i sardi, desiderosi di confermare il buon avvio di stagione e conquistare punti preziosi lontano dalla Sardegna Arena.

Allenamento al CRAI Sport Center

La squadra si è ritrovata quest’oggi al CRAI Sport Center, quartier generale degli allenamenti del club, per una seduta ad alta intensità. Pisacane, affiancato dal suo staff, ha impostato un programma mirato a unire lavoro tecnico e tattico.

La sessione è iniziata con esercizi di attivazione muscolare e tecnica individuale, utili a preparare i giocatori sul piano fisico. Successivamente, spazio a giochi di posizione e a una partitella a campo ridotto, pensata per migliorare la rapidità di circolazione del pallone e la gestione degli spazi stretti. L’obiettivo è chiaro: aumentare la velocità di gioco e la capacità di reagire alle situazioni dinamiche che si presenteranno contro un avversario organizzato come l’Udinese.

Focus su Gianluca Gaetano

Tra i protagonisti della giornata c’è stato Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 arrivato in estate per dare qualità alla manovra offensiva. Il fantasista ha seguito un programma personalizzato, con esercizi specifici per favorire il recupero fisico. La sua presenza per la trasferta in Friuli resta in dubbio: lo staff medico monitorerà le sue condizioni nelle prossime ore, ma la sua disponibilità potrebbe rivelarsi decisiva per le scelte di Pisacane.

Verso Udinese-Cagliari

Con la sfida ormai alle porte, il Cagliari continua a lavorare per affinare condizione atletica e meccanismi tattici. L’Udinese, squadra solida e fisica, rappresenta un ostacolo impegnativo, ma i rossoblù vogliono confermare la crescita mostrata nelle prime giornate.

Pisacane ha ribadito l’importanza di arrivare preparati mentalmente e fisicamente, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e consolidare la posizione in classifica. La trasferta di Udine sarà dunque un banco di prova significativo per testare le ambizioni del Cagliari in questa stagione di Serie A.