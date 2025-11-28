Cagliari, Mauro Esposito: «Pisacane sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Sulla squadra dico una cosa...»

Cagliari, Mauro Esposito ha parlato della situazione dei sardi e si è soffermato anche su Pisacane e sull’avventura in panchina. Le ultime

Mauro Esposito ha parlato ai microfoni di Tuttosport sul Cagliari. Ecco le parole dell’ex giocatore dei sardi.

PISACANE – «Ma no! Quando si è stati calciatori, un po’ di cose in testa ce l’hai. E oltre alle competenze tecniche e tattiche, conosci il modo con cui ti rapporti con lo spogliatoio. Pisacane è un allenatore giovane, alla prima esperienza: la società gli stia vicino».

CAGLIARI – «Vede? Era partito bene, i risultati ora vengono meno. Se la società l’ha messo lì, però, è perché crede in lui e gli darà tempo. Il Cagliari può fare davvero un grande campionato se si ritrova».

PALESTRA BIG – «Non lo so. Anzi, non si può dire già adesso».