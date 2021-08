Cagliari, Joao Pedro: «Il mio nome nella storia. Ho fatto meglio di Ronaldo»

Joao Pedro ha partecipato alla puntata d’esordio stagionale de “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. Ecco le sue parole

Joao Pedro, capitano dei rossoblù, ha partecipato alla puntata d’esordio stagionale della trasmissione “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. Ecco le parole dell’attaccante brasiliano dopo la doppietta contro lo Spezia.

SULLA PARTITA CONTRO LO SPEZIA – «Sicuramente è stata importante per la squadra, cominciare col piede sbagliato non sarebbe stato il massimo. Abbiamo giocato una buona partita, creando tante occasioni, siamo stati sfortunati sui loro gol ma anche bravi a riprenderla. Il primo gol? Marin mi cerca spesso con quella giocata, quando ho ricevuto palla ho pensato subito a stoppare e a girarmi per il tiro: non credevo fosse così lontano ma l’azione è andata esattamente come l’avevo immaginata».

FIDUCIA ED EQUILIBRIO – «Credo di essermi preparato alla nuova stagione ancora meglio delle altre volte. Trascorrere le vacanze a Cagliari mi ha aiutato. Sarà un’annata impegnativa, so che avrò ancora di più gli occhi addosso, dovrò dare risposte significative. Contro lo Spezia ho avuto diverse occasioni, il pallone non voleva saperne di entrare, ma fiducia ed equilibrio mi hanno dato quella consapevolezza che prima o poi la chance giusta sarebbe arrivata».

JOAO NELLA STORIA – «Sono diventato il sesto brasiliano con più gol in Serie A, è qualcosa che rimarrà nella storia. Ho superato ora Ronaldo “Il Fenomeno”, anche se lui ha giocato molte meno partite di me. Però il mio nome resterà negli annali e questo non può che riempirmi di soddisfazione».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CAGLIARINEWS24